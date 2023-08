Bắt quả tang đôi nam nữ vận chuyển, tàng trữ lượng lớn thuốc nổ

Lực lượng chức năng tiến hành cân và xác định các vật thể màu xám trên có trọng lượng 8,3kg.

Sau khi xác định Trần Văn Quang mua số thuốc nổ trên tại nhà bà Lê Thị Tranh (53 tuổi, trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), Công an huyện Bình Sơn phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của người phụ nữ này. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 76,4kg thuốc nổ dạng cục, 4,1kg thuốc nổ dạng dẻo và 20 kíp nổ.