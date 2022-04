Bắt quả tang 40 'con bạc' cá cược chọi gà trong trang trại, tạm giữ 4 đối tượng

Chiều 12/4, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Vĩnh Tường đã tiến hành truy quét thành công 1 sới gà quy mô lớn nằm sâu trong trang trại ở khu dân cư, phát hiện hơn 40 đối tượng đang cá cược.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt.