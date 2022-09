Bắt Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ

Ngày 19/9, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm:

Phạm Trung Kiên (38 tuổi), Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ, Trần Xuân Mạnh (38 tuổi) và Bùi Mạnh Cường (32 tuổi, cả 2 đều thuộc Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường TP Điện Biên Phủ).