Bắt Phó giám đốc trung tâm y tế ở Bình Dương liên quan đến Việt Á

Ngày 30/6, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với hai cá nhân thuộc Trung tâm Y tế TP Dĩ An về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Hai cá nhân bị khởi tố là Đỗ Việt Hùng (Phó Giám đốc); Lê Thị Hồng Liên (Trưởng Khoa Dược -Trang thiết bị -Vật tư y tế).