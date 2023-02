Bắt Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 24-01D Lào Cai

Ngày 28/2, đại diện VKSND tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can gồm: Dương Đức Minh (SN 1979), Phó giám đốc Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai về tội nhận hối lộ; Nguyễn Kim Dương (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Lâm (địa chỉ tại đường Trần Đại Nghĩa, phường Duyên Hải, TP Lào Cai) về tội đưa hối lộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đọc lệnh khám xét nơi làm việc của các đối tượng. (Ảnh: CACC).