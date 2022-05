Bắt Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh do vi phạm đấu thầu liên quan Công ty Việt Á

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Trần Đắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Văn Lơ (nguyên Giám đốc CDC tỉnh Trà Vinh), Lê Văn Thanh (Phó Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Văn Truyền (chuyên viên Phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế tỉnh Trà Vinh).

Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Đắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh. (Ảnh: CATV)