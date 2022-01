Bát phở bò 90.000 đồng/bát: Dân mạng phát sốt, ông chủ phản ứng gắt

“Trước mình cũng thích ăn phở Thìn, nhưng cái gì cũng phải giá vừa phải, giá cao quá so với mặt bằng thì không có tâm lắm, ăn vào cảm giác rất khó chịu vì bị chặt chém, cá nhân mình sẽ tẩy chay”; “thương hiệu thì thương hiệu chứ giá cao quá chắc chỉ bán cho khách miền Nam mới ra Hà Nội lần đầu thôi”..., một số ý kiến trên một diễn đàn mạng xã hội quy tụ hơn 87.000 thành viên gồm những người “nghiện phở” Hà Nội.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mức giá này là có thể chấp nhận được. Một số người cho biết, do bản thân yêu thích phở ở đây, đã ăn nhiều năm nên hiện tạ việc tăng gi như vậy không phải điều quá nghiêm trọng với họ.

Trong khi đó, một đại diện của quán phở Thìn Lò Đúc chia sẻ với PV Doanh Nghiệp và Tiếp Thị về lý do tăng giá là vì nguyên liệu đầu vào tăng lên, cụ thể ở đây chính là hành. Vị này cho biết do loại hành mà phở Thìn Lò Đúc sử dụng là một loại hành đặc trưng, không phải loại vẫn bán ngoài chợ và hiện nay, do nơi cung cấp tăng giá nên họ phải tăng lên như vậy. Cũng theo vị đại diện này, việc tăng giá theo thời gian của phở Thìn Lò Đúc không phải chuyện xa lạ bởi quán đã từng tăng vài lần, khách quen cũng không quá ngạc nhiên với việc này.

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, tài khoản Facebook N.B.Đ được cho là người thân thiết của chủ quán phở Thìn lên tiếng: “Chỉ ăn phở thì không vô Thìn nên người vô Thìn thì không chỉ để ăn phở, cho nên đừng dạy những người vô Thìn cách tiêu tiền thưa anh chị em. Bởi vì ngay cả việc tại sao họ vô Thìn ăn phở cũng đã khác với việc các anh các chị đi ăn phở rồi. Các anh các chị đã có món phở truyền thống, Hà Nội cũng nên có một chỗ tươm tất để lan tỏa cái thứ truyền thống đấy đi xa phải không thưa anh chị em? Hãy đi ăn tô phở yêu thích của các anh các chị và để cho Thìn làm việc của Thìn nhé anh chị em”.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)