Bắt ông trùm 9X cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn nhất Hải Dương

Sáng 26/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng công an tỉnh đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 12kg ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay Công an tỉnh Hải Dương triệt phá thành công.

Hai kẻ cộm cán trong đường dây bị công an bắt giữ là Đỗ Tiến Sơn (SN 1991, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Phạm Văn Long (SN 1990, trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Trong đó, Long là kẻ cầm đầu đường dây, trực tiếp giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Long từng có 4 tiền án, 1 tiền sự, thường xuyên tàng trữ vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.