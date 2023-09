Bắt nữ tội phạm ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương trốn truy nã

Ngày 22/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ Lê Thị Giang (SN 1990, trú tại thôn An Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn), bị truy nã về tội danh tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, cơ quan công an xác định Lê Thị Giang là đối tượng truy nã, có khả năng sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật. Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng rà soát, truy vết để xác định nơi đối tượng đang ẩn náu.