Bắt "nữ quái" 21 tuổi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách mua hàng qua mạng

Tiếp nhận tin báo, công an đã tiến hành xác minh và làm việc với người chủ shop "Meelle" thực sự và được biết tài khoản Facebook tên "Bùi Thị Minh Tâm" nhắn tin với chị C là tài khoản giả mạo để lừa đảo. Ngoài ra, cũng có rất nhiều khách hàng của shop "Meelle" phản ánh lại là đã bị tài khoản ngân hàng mang tên Cao Phương Thảo và một số tài khoản ngân hàng mang tên người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền. Quá trình mở rộng điều tra, công an xác định ngoài shop "Meelle" ra còn có nhiều shop khác cũng bị nhóm đối tượng trên dùng để lừa đảo với hình thức tương tự.

Nhanh chóng vào cuộc điều tra, Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Cao Phương Thảo (SN 2001, trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bước đầu đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thảo khai đã lừa được rất nhiều người bằng các thủ đoạn như trên và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo Gia đình và xã hội