Bắt nóng kẻ gài mìn làm nổ tung ô tô của người dân

Theo đó, khoảng 7h ngày 22/8, Công an huyện Thanh Liêm nhận được tin báo của một người dân tại tổ dân phố Đồi Ngang, thị trấn Tân Thanh, về việc ô tô BKS 81L - 8989 của bản thân bị hư hỏng nặng nghi do bị đánh mìn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Thanh Liêm đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, sau đó phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam tập trung lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng, truy xét nhanh thủ phạm.

Chỉ sau 12h, Công an huyện Thanh Liêm đã bắt giữ được Nguyễn Văn Lâm khi đối tượng đang ở nhà tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Tại cơ quan công an, Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ của công an, đối tượng Lâm đã có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.