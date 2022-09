Bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ gần 3km cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Tối 13/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Vân Đồn đã bắt giữ nhóm 4 người có hành vi trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Qua đấu tranh, cơ quan công an làm rõ, ngày 1/9, Vũ Văn Quân (SN 1988) và Tằng Quay Ón (SN 1989, cùng trú tại xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đi vào công trường thi công cầu Cái Bầu thuộc xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn) do Công ty Huy Hoàng là đơn vị thi công để trộm cắp dây điện.

Để tránh bị phát hiện, Quân và Ón bàn bạc tổ chức thực hiện hành vi phạm tội vào ban đêm. Các cuộn dây điện được kéo ra bãi sú cạnh công trường, rồi vận chuyển bằng các mảng xốp đến vị trí đầu cầu đã thi công xong để đưa đi tiêu thụ.