Bắt nhóm thanh, thiếu niên nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên đường

Trưa 1/11, tin từ Công an thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Danh tính nhóm thanh thiếu niên bị cơ quan công an triệt tập là B.V.M (SN 2005, trú Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị); N. (SN 2004, trú Quảng Thọ, Quảng Điền Thừa Thiên - Huế); T.L.H.K (SN 2007, trú phường Thuỷ Xuân, TP. Huế); N.T.M (SN 2009, trú xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế);