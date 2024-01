Bắt nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 24/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Công an thị xã Cửa Lò, phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép ma túy.

Nhóm thanh niên bị cơ quan Công an bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, thời gian gần đây, tại quán thuộc phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An có nhiều hoạt động phức tạp liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.