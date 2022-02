Bắt nhóm người ném dầu luyn, mắm tôm khủng bố con nợ

Ngày 21/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ Dương Vũ Thắng (SN 1989, trú tại thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Lê Văn Dương (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Xuân Quan, huyện Văn Dương) và Tòng Văn Thươi (SN 1996, trú tại xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi "Phá hoại tài sản".