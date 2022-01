Bắt nhóm giang hồ đánh giám đốc công ty ở TPHCM

XEM CLIP:

Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Trần Văn Thạch (44 tuổi), Hoàng Oanh Thiện, Phan Thành Nhân (đều 30 tuổi), Huỳnh Quốc Dũng, Huỳnh Phước Lộc (đều 26 tuổi), Nguyễn Công Danh (25 tuổi) và Huỳnh Minh Sơn (22 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trong đó, công an xác định, đối tượng Thạch là chủ mưu, thuê mướn số đối tượng còn lại.