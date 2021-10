Bắt nhóm đối tượng buôn ma túy ẩn mình trong khách sạn

Trước đó 1 ngày, Công an bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thiên Long, tại P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tại phòng số 7 nơi Minh đang thuê ở, công an phát hiện dưới tấm nệm trên giường ngủ có 1 vỏ bao thuốc lá hiệu “Thăng Long” bên trong cất giấu 2 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng. Minh khai là ma túy đá của Mạnh giao cho để Minh bán kiếm lời.

Thời điểm này, cơ quan Công an phát hiện Mạnh điều khiển xe máy chở Lưu Thị Nhị (SN 1993, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về phòng số 10 của nhà nghỉ Thiên Long nơi Mạnh và Nhị thuê để ở. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 1 bọc nilon giấu dưới đế tủ lạnh và 1 gói nilon giấu trong hộc xe máy do Mạnh điều khiển, bên trong đều chứa ma túy đá.

Tiếp tục kiểm tra tại nhà nghỉ, công an cũng phát hiện Đỗ Văn Tiến có biểu hiện ngáo đá. Qua làm việc, Tiến cũng khai nhận có quen biết và thường xuyên mua ma túy của Mạnh về sử dụng. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng cùng dương tính với chất ma túy.