Bắt nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Ngày 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, sau một thời gian xác lập chuyên án, ngày 5/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh này đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng trong đó có một Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 4 trưởng các phòng kiểm định nghiệp vụ và 3 nhân viên đăng kiểm thuộc .

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng bắt giữ 3 đối tượng môi giới để điều tra làm rõ hành vi "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, trưởng dây chuyền đăng kiểm là các đăng kiểm viên bậc cao và bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu của trung tâm này, móc nối với một số đối tượng bên ngoài để nhận các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến đăng kiểm.