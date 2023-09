Bắt nhân viên chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của công ty dược ở An Giang

Ngày 22/9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Tý (SN 1984, trú xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) về hành vi Tham ô tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, Tý là nhân viên của Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm - chi nhánh An Giang, được phân công nhiệm vụ chào bán thuốc, đặt hàng, thu tiền của các quầy thuốc nạp về cho công ty.