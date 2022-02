Bắt nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Cụ thể, ngày 17/2, thông tin từ cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Văn Chấn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nông Ích Chấn (SN 1972, trú tại tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Trước đó, vào ngày 13/10/2021, Công an tỉnh Yên Bái cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng vì tội Lạm dụng chức vụ, quyền hành trong khi thi hành công vụ.