Bắt nguyên kế toán trưởng công ty môi trường kê khống tiền lương

Công an tỉnh Cao Bằng chiều 13/3 cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam với bà Hằng (51 tuổi, trú TP Cao Bằng) về tội tham ô tài sản, quy định tại điều 353, bộ Luật Hình sự.