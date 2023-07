Bắt nguyên Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Vạn Xuân

Chiều 1/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1984, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), kế toán trưởng, nguyên Giám đốc tài chính thuộc Công ty cổ phần Vạn Xuân.

Bà Nguyễn Thị Bịch Ngọc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)