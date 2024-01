Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

Tối 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với 2 người trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017.

​Những người bị khởi tố gồm: Vũ Văn Sử (SN 1958, thường trú tại tổ 13, phường Minh Khai, TP Hà Giang) và Trần Tiến Bằng (SN1965, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang).