Bắt nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thanh Hải (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cẩm Yên (68 tuổi), cùng ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Yên. Ảnh: Kim Uyên