Bắt người phụ nữ kéo nữ sinh lớp 6 lên xe đưa đi bất thường

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng (SN 1990, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Bích Hằng (Ảnh: Công an cung cấp).

Phạm Thị Bích Hằng được xác định là người phụ nữ bịt mặt vào trường học ở huyện Tây Hòa, mượn điện thoại của nữ học sinh lớp 6 tên N., sau đó kéo cháu N. lên xe chở đi bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Hằng nảy sinh ý định đi đến khu vực các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tây Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các học sinh.