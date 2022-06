Bắt người nước ngoài nguỵ trang ma túy trong quần áo tẩm tinh dầu

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Hải quan TP Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ Chayer Pierre (SN 1963, Quốc tịch Canada) do hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.