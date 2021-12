Bất ngờ vì TPHCM "bỏ ngỏ" việc kiểm soát dịch Covid-19 với người nhập cảnh

Your browser does not support the audio element.

Ngày 30/12, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc mở lại đường bay quốc tế, trong đó đề cập tới công tác tổ chức đón và giám sát y tế hành khách nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM.

Theo kết luận cuộc họp của lãnh đạo Bộ GTVT, việc tổ chức các chuyến bay thương mại thường lệ quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam thông qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo.

Dự kiến, chuyến bay đầu tiên Phnom Penh - TPHCM của hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h45 ngày 1/1/2022.