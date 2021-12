Bất ngờ về chân tướng nghi phạm giết người, phi tang thi thể dưới sông

Your browser does not support the audio element.

Theo cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Võ Viết Đạt (SN 1980), trú tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng) đã nhờ Đoàn Thanh Tuấn (SN 1972, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) gọi điện hẹn bà L.T.H. (SN 1972, trú tại thị trấn Ái tử, huyện Triệu Phong - nạn nhân trong vụ án) đến một địa điểm do đối tượng Đạt định sẵn, rồi dùng hung khí tấn công khiến bà H. tử vong.

Sau đó, Đạt cùng với Tuấn dùng xe ô tô đem xác của nạn nhân phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Riêng chiếc xe mô tô của bà H. hai đối tượng đã thả xuống sông Thạch Hãn.