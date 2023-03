Bất ngờ thay đổi kết luận vụ 'hiệu trưởng điều giáo viên đi tiếp rượu'

Như vậy, so với Kết luận 234, kết luận mới của UBND huyện Tuy Đức khẳng định không có việc hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo, điều giáo viên đi uống rượu, tiếp các doanh nghiệp và đơn vị vũ trang như kết luận trước đó.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, ngày 2/12/2022, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức đã ký ban hành Kết luận số 234 về việc giải quyết các tố cáo đối với bà Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan.

Công an tỉnh Đắk Nông cho rằng việc UBND huyện Tuy Đức ban hành kết luận có nội dung khẳng định Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan điều giáo viên đi tiếp rượu, bia công an tỉnh là không chính xác.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, qua xác minh ban đầu, trước đó đoàn viên thanh niên của một số chi đoàn thuộc Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức tặng quà cho học sinh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Quảng Trực, trong đó có học sinh Trường Mầm non Hoa Lan.

Sau khi tặng quà, do đã đến trưa, quãng đường từ xã về tới tỉnh xa, nên đoàn của Công an tỉnh được mời lại để dùng bữa trưa. Tại đây, các bên chỉ ăn cơm bình thường, không sử dụng bia, rượu.

Sau khi thông tin "Hiệu trưởng điều giáo viên đi tiếp rượu công an" được đăng tải, một số trang mạng xã hội đã dẫn lại, nhiều đối tượng xuyên tạc, công kích các cá nhân, tổ chức được nêu tên, đặc biệt là Công an tỉnh Đắk Nông.