Bất ngờ thái độ con gái riêng Đạt Villa dành cho người yêu của bố

Vừa qua, Đạt Villa đã đáp chuyến bay trở lại Indonesia để đoàn tụ với bạn gái Vidhia. Đây là lần thứ 2, chàng hot tiktoker sang đây thăm bạn gái sau gần 7 tháng yêu qua mạng.

Mục đích của chuyến đi lần này, ngoài là câu trả lời sáng tỏ nhất cho tin đồn chia tay thời gian qua, Đạt Villa muốn xin phép mẹ Vidhia để đưa cô nàng về Việt Nam chơi, thăm quan và tìm hiểu nhiều hơn về đất nước hình chữ S.

Vidhia mua trang sức làm quà tặng người thân Đạt Villa.

Sau 1 tuần ở Indonesia, hôm 11/5, Đạt Villa đã cùng bạn gái trở về Việt Nam. Ngay khi đáp xuống sân bay, Vidhia đã có buổi ra mắt với gia đình bạn trai.