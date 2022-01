Bất ngờ tạm dừng bán 2 sản phẩm pháo hoa do... có tiếng nổ

Một lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cũng cho biết, Công ty TNHH MTV hóa chất 21 đã chủ động tạm dừng sản xuất và bán ra thị trường hai loại pháo trên do có tiếng nổ. Việc này nhằm đánh giá lại các tiêu chuẩn cho phù hợp với Thông tư số 125/2021 của Bộ Công an về tiêu chuẩn sản xuất các loại pháo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022.

"Do tới tháng 3/2022 thông tư mới có hiệu lực nên doanh nghiệp đã chủ động tạm dừng sản xuất để có đánh giá lại các tiêu chuẩn. Khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn thì có thể tiếp tục được sản xuất và bán ra thị trường cho người dân sử dụng"- vị này thông tin.