Bất ngờ lợi ích của vitamin K

Tốt cho tim mạch

Một lý do chính gây ra các cơn đau tim là do vôi hóa các động mạch. Điều này do canxi từ máu lắng đọng trong các động mạch, tạo thành các mảng bám. Vitamin K2 giữ canxi khỏi niêm mạc động mạch, ngăn ngừa tích tụ mảng bám, tăng cường sức khỏe tim mạch.

Chống lại bệnh ung thư