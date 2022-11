Bất ngờ kết quả giám sát tài chính ACV

Lợi nhuận cao gấp rưỡi kế hoạch

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, sản lượng vận chuyển thông qua các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có chuyển biến khả quan so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, sản lượng hành khách 6 tháng đầu năm 2022 của ACV đạt 43,85 triệu khách, đạt 54,61% kế hoạch năm và tăng 68,45% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,32 triệu khách tăng 1.015% so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa đạt 41,53 triệu khách tăng 60,83% so với cùng kỳ năm 2021.

Sản lượng hàng hóa bưu kiện 6 tháng đầu năm 2022 đạt 727,45 nghìn tấn, đạt 46,45% kế hoạch năm, tăng 2,14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, hàng hóa bưu kiện quốc tế đạt 581,82 nghìn tấn tăng 12,68% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng hàng hóa bưu kiện nội địa chỉ đạt 145,63 nghìn tấn giảm 25,65% so với cùng kỳ năm 2021.