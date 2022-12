Bất ngờ giá thịt lợn tại chợ giảm mạnh

Ngồi cung dồi dào, nhu cầu lại yếu nên giá lợn hơi khó tăng trở lại (Ảnh: Tâm An)

Mới đây, tại diễn đàn "Kết nối tiêu thụ các sản phẩm chủ lực phía Nam phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023", ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai, thừa nhận, giá lợn hơi tại địa phương rất thấp, dao động từ 48.000-53.000 đồng/kg. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi, vật tư chăm sóc neo ở mức cao. Đây là điều rất khó cho người chăn nuôi.

Hiện địa phương đang chỉ đạo để cố gắng duy trì đàn lợn, đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cần có giải pháp khi giá lợn hơi xuống mức thấp, ông kiến nghị.

Theo các chuyên gia, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 cận kề, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không như kỳ vọng bởi nguồn cung trong nước cao.

Tổng đàn lợn cả nước hiện nay khoảng 28,6 triệu con, sản lượng ước đạt 3,23 triệu tấn thịt lợn. Với đà tăng trưởng hiện nay, nếu không gặp bất lợi về dịch bệnh thì nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sẽ được đảm bảo.

Năm 2023, sản lượng thịt lợn hơi ước tăng 4% so với năm 2022. Giá lợn được kỳ vọng tăng 5% do nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi và thiếu hụt nguồn cung. Các hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại tái đàn do giá lợn giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao.