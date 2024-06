Bất ngờ giá sầu riêng chỉ 70.000 đồng/kg, táo Mỹ hơn 40.000 đồng/kg

Nguyên nhân nhiều loại trái cây, rau củ Việt giá tăng cao, theo nhiều tiểu thương, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều vùng cung cấp rau, củ, quả cho TP.HCM bị ảnh hưởng hạn mặn, thiếu nước tưới dẫn đến nguồn cung giảm. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu, giá nhiều loại hoa quả, rau trái tăng mạnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giá sầu riêng tại Trung Quốc và trong nước hiện giảm đáng kể do thu hoạch sầu riêng bắt đầu vào chính vụ tại Thái Lan và Đồng bằng sông Cửu Long. Giá sầu riêng Dona (Monthoong) đang ở mức 85.000-95.000 đồng/kg và Ri6 là 65.000-70.000 đồng/kg, giảm khoảng một nửa so với tháng 12/2023.

Chị Hoàng Anh (Bắc Từ Liêm) chia sẻ đây là mức rất thấp so với 2-3 năm qua, bởi trước đó thường phải mua sầu riêng với khá cao từ 120.000-200.000 đồng/kg.

Trong khi đó, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - giải thích giá trái cây nhập ngày càng rẻ do Việt Nam là thành viên của 16 hiệp định thương mại tự do, do đó nhiều loại trái cây ngoại nhập khẩu vào Việt Nam không bị đánh thuế.

Vượt sầu riêng, một loại quả Việt có giá đắt đỏ nhất chợ

Hè cũng là thời điểm rộ vụ thu hoạch của nhiều loại trái cây, với sản lượng tới hàng triệu tấn. Thế nhưng không phải sầu riêng mà có một loại quả khác đã vượt "vua trái cây" để có giá đắt đỏ nhất trong số những loại hoa quả nội.

Sầu riêng, dừa sáp, mận Ruby đều là những loại quả đặc sản cao cấp của Việt Nam, song giá đắt đỏ nhất chợ hiện nay lại là vải trứng Phù Cừ (Hưng Yên).

Trên “chợ mạng”, vải trứng đang gây sốt bởi quả to và giá đắt đỏ. Loại vải này được đóng vào hộp trọng lượng 5kg, giá bán tuỳ kích cỡ quả. Trong đó, phổ biến là loại 22-28 quả/kg giá bán từ 180.000-240.000 đồng/kg, hàng Vip 16-20 quả/kg giá lên tới 289.000 đồng/kg.