Bất ngờ đi hát trở lại, Khởi My nói: 'Đừng đồn em bùng nổ, cứ xem như em hết tiền nạp game'

Khởi My từng khiến khán giả tiếc nuối khi bỏ ngỏ sự nghiệp ca hát đang thăng tiến.

Khởi My là một trong những giọng ca được yêu mến, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên sau khi kết hôn, Khởi My dần ít xuất hiện trên sân khấu, cô dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, cũng như chăm sóc gia đình.

Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện trở lại tại một số sân khấu âm nhạc. Cùng với đó, Khởi My cũng chia sẻ đang thực hiện MV khiến người hâm mộ tin rằng nữ ca sĩ đang rục rịch trở lại làng nhạc Việt.

Tuy nhiên, Khởi My lên tiếng, làm rõ lý do về lần trở lại này. Cô chia sẻ: "Khởi My hát lại là vì mình nghỉ đủ lâu mình thấy nhớ sân khấu rồi, nhớ khán giả của mình!... Lần này mình muốn được hát thôi, được ra 1-2 bài hát mới để mọi người nghe cho vui thôi, già rồi đừng đồn em bùng cháy, bùng nổ. Cứ xem như em hết tiền nạp game cũng được nha".



Khởi My tiết lộ lý do quay trở lại ca hát sau thời gian dài vắng bóng.