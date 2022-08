Bất ngờ bị so sánh với Lộc Fuho, Shark Bình phản ứng cực gắt

Theo đó, đại gia công nghệ rất nhiệt tình livestream, tương tác với mọi người nhưng bị so sánh lượng người xem không bằng với Lộc Fuho.

Cụ thể, một tài khoản mạng viết: “Lộc Fuho livestream có 255.000 người xem cùng lúc, còn Shark Bình chỉ có 1.000 mắt xem. Tính nói gì đó mà thôi...”.

Ngay khi biết thông tin, vị "cá mập" đã làm hẳn một clip đáp trả. Vị doanh nhân khẳng định mọi sự so sánh trên đời này đều là khập khiễng, và đưa ra dẫn chứng cụ thể để chứng minh.

Ông nói: "Xin chia sẻ với các bạn, có những hội nghị trên thế giới, ví dụ hội nghị G7 của những quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Hội nghị đó chắc chỉ có vài trăm người tham dự, chỉ 7 quốc gia tham gia nhưng hội nghị này lại quyết định hầu hết các vấn đề của thế giới.