Bất ngờ bị fan nữ hôn ngay trên sân khấu, Hồ Văn Cường phản ứng thế nào?

Mới đây, Hồ Văn Cường xuất hiện trong một đêm nhạc. Như những đêm diễn trước, các hàng ghế khán giả được lấp đầy bởi lượng fan hùng hậu của giọng ca sinh năm 2003.

Sau các tiết mục, khán giả lên trao hoa, quà… cùng những lời hỏi thăm, động viên đến Hồ Văn Cường.

Đáng chú ý, khi một nhóm fan nữ trạc tuổi mang hoa lên sân khấu và chụp ảnh cùng chủ nhân đêm nhạc thì một cô gái trong nhóm bất ngờ hôn thật mạnh lên má Hồ Văn Cường.