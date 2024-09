Bất ngờ bên trong phong bì "quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20 triệu"

Công an xã Cao Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) đã lập hội đồng để mở chiếc phong bì ghi "quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20 triệu". Chiều 18/9, anh Lê Văn Quang (47 tuổi, trú xóm 9, xã Cao Sơn) đã mang chiếc phong bì có ghi dòng chữ "quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20 triệu" đến Công an xã Cao Sơn. Thượng úy Hồ Văn Nhật, Phó trưởng Công an xã Cao Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận chiếc phong bì, đơn vị đã lập hội đồng để mở, kiểm tra bên trong. "Kết quả kiểm tra, trong phong bì không có tiền mà có 21 mảnh giấy loại", Thượng úy Nhật thông tin. Trong phong bì "quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20.000.000" thực chất không có tiền mà là 21 mảnh giấy (Ảnh: H. Hoàng). Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, anh Lê Văn Quang nhặt được chiếc phong bì trên đường nội thôn. Chiếc phong bì được dán kín, có ghi dòng chữ "quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20.000.000". Vụ việc sau đó được một người đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân "phong bì từ thiện" nói trên. Dưới bài đăng, người dùng mạng xã hội bày tỏ cảm kích đối với chủ nhân chiếc phong bì "20 triệu đồng" cũng như người nhặt được. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây là trò câu like, đồng thời bày tỏ hoài nghi về con số 20 triệu đồng, bởi phong bì ghi quá sơ sài, không giống bên trong chứa số tiền lớn. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Quang không rõ trong phong bì có tiền hay không nhưng bản thân anh không dám tự mở để kiểm tra, sợ vướng rắc rối. "Đây có thể là trò đùa của một số học sinh. Chúng tôi đã thông tin, khuyến cáo người dân và học sinh trên địa bàn không tái diễn các trò đùa tương tự, trong thời điểm đồng bào các tỉnh phía Bắc đang thiệt hại nặng nề bởi đợt bão lũ lịch sử vừa qua", Thượng úy Hồ Văn Nhật thông tin.