Bất ngờ ái nữ Hồ Ngọc Hà chưa đầy 2 tuổi đã cầm mic hát hay

Chưa đầy 2 tuổi nhưng cô bé đã thuộc lời, hát khá rõ ràng, nhấn nhá cao thấp theo giai điệu.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Lisa trổ tài ca hát.

Lisa là 1 trong 2 nhóc tỳ song sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý, chào đời vào tháng 11/2020.