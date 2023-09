Bắt nghi phạm sát hại Trung uý Công an ở Thái Bình

Chiều 23/9, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều cùng ngày, nghi phạm sát hại Trung uý Đỗ Văn Tú - cán bộ Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã bị bắt.

Nghi phạm được xác định là Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình). Mạnh bị bắt khi đang ở nhà người thân tại Ninh Bình.