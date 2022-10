Bắt nghi phạm sát hại người đàn ông trong chòi rẫy ở Đắk Lắk

Nạn nhân được xác định là ông Y.K.B. (50 tuổi, trú tại buôn Buôr). Ông Y.K.B. chết trong tư thế nằm sấp, có nhiều vết chém trên lưng. Nhiều tài sản trong nhà rẫy của ông Y.K.B như xe máy, cà phê cũng bị lấy đi.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an TP Buôn Ma Thuột đã huy động khoảng 100 chiến sĩ công an vào cuộc điều tra và truy bắt đối tượng gây án. Sau khoảng 10 giờ đồng hồ, công an đã bắt được Y Wiêt Kbuôr trong rừng sâu trên địa bàn huyện Buôn Đôn.