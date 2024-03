Bắt nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Lai Châu

Tối 6/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, các đơn vị chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở địa bàn xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên.

Lực lượng công an gồm 260 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 100 dân quân, an ninh bản đã lập nhiều chốt chặn, nhiều tổ tuần tra, vây kín các lối mòn, cửa rừng không để đối tượng tẩu thoát.