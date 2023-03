Bắt nghi phạm phá trụ ATM giữa trung tâm Đà Nẵng

Ngày 25/3, lãnh đạo Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm đập phá trụ ATM của Ngân hàng thương mại CP Đông Á trên đường Lê Duẩn, Đà Nẵng để trộm tiền.

Theo lãnh đạo công an quận Hải Châu, quá trình điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an Đà Nẵng nắm thông tin nghi phạm đập phá trụ ATM đang trên xe đi vào phía Nam nên phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ.