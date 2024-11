Bắt nghi phạm giết người sau 30 giờ lẩn trốn trên rừng

Cơ quan công an bắt giữ Đinh Văn Thành để điều tra hành vi giết người cùng xã do tranh chấp việc mua, bán cây rừng. Tối 6/11, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công Đinh Văn Thành (SN 1963, trú tại xóm Tráng, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình) sau 30 giờ lẩn trốn trên rừng để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, lúc 9h30 ngày 5/11, Công an huyện Cao Phong tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại khu vực đồi Lộ Hút thuộc địa phận xóm Lòn, xã Bình Thanh. Các lực lượng chức năng di lý Đinh Văn Thành về cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình) Bước đầu, cơ quan công an xác định, nạn nhân là ông Đ.V.T (SN 1978, trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh), người gây án là Đinh Văn Thành. Sau khi sát hại ông T., Thành bỏ chạy lên rừng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Hoà Bình gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Cao Phong, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã sử dụng chó nghiệp vụ, chia làm nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, bao vây, truy bắt Đinh Văn Thành. Đến 16h20 ngày 6/11, các lực lượng đã bắt giữ Đinh Văn Thành tại xóm Lòn, xã Bình Thanh. Nguyên nhân xảy ra vụ việc bước đầu xác định do tranh chấp việc mua, bán rừng (cây bương, luồng) trên diện tích đất rừng sản xuất của ông Đ.V.T. Vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Hoà Bình điều tra, xử lý theo quy định. Nguyễn Huệ