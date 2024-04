Bắt nghi phạm đâm tử vong hai thanh niên trong đêm ở Long An

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thông tin đang Công an huyện Châu Thành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu giữ vật chứng liên để điều tra vụ án mạng làm 2 thanh niên tử vong.

Danh tính nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi, ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành).