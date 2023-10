Bắt nghi phạm đâm chết nam thanh niên đứng chụp ảnh trước quán bia ở Thanh Hóa

Đến 23h ngày 7/10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hà Nội bắt giữ Lê Văn Bình cùng 2 người khác khi những người này đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư ở TP Hà Nội.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là trước đó, ngày 26/9, tại quán Pub Beer Moi trên, Lê Văn Bình bị anh G. dùng điếu cày đánh gây thương tích nhẹ. Sau việc này, Bình nảy sinh ý định dùng dao đâm anh G. để trả thù.