Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an quận Hải Châu cùng công an các quận, huyện và các số đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Lực lượng công an dẫn giải Phú ra xe, đưa về cơ quan công an.

Hình ảnh camera an ninh tại tại phòng giao dịch ngân hàng và các tuyến phố lân cận cho thấy, đối tượng gây án là một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặt quần Jean và áo khoác chống nắng màu xanh sẫm, có mũ trùm đầu. Đối tượng sử dụng xe gắn máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám, BKS số 43F1-428XX.

Kết quả xác minh cho thấy, đây là biển số giả, còn chiếc xe Nozza Grande màu xám cùng loại nhưng dùng biển số thật thì đang ở trong một tiệm cầm đồ.