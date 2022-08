Bắt nghi can trộm đồng hồ nước nhà dân ở TP.HCM

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh, công an làm rõ có một thanh niên đã trộm đồng hồ nước. Công an quận 11 phối hợp cùng đội Cảnh sát hình sự đã khoanh vùng được nghi can trộm là Vũ nên mời về làm việc.