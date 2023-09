Bắt nghi can sát hại người thu mua điện thoại cũ ở Đồng Nai

Lực lượng công an đã đưa nghi can về trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Bước đầu, Tuấn khai nhận là nghi can gây ra vụ việc nói trên, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc mâu thuẫn khi mua bán điện thoại.

Như VietNamNet đưa tin, sáng 29/9, ông B. chạy xe máy ở con hẻm thuộc phường Trảng Dài, TP Biên Hoà bất ngờ loạng choạng tay lái tông vào tường, gục bên đường. Trên người ông B. có nhiều vết đâm, mất nhiều máu rồi tử vong.